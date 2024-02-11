В Марокко пять человек погибли при обрушении здания

По меньшей мере пять человек стали жертвами обрушения старого трехэтажного здания в Фесе.

По меньшей мере пять человек стали жертвами обрушения старого трехэтажного здания в Фесе.

Как передает Report, об этом сообщает информационный портал "360".

Трагедия произошла в квартале Зкак-Румман. По предварительной версии, ее причиной могло стать ветхое состояние здания и прошедшие на днях ливневые дожди, ослабившие несущие конструкции.

Экстренным службам, прибывшим на место происшествия, пришлось разбирать груды завалов, чтобы добраться до тел. Среди жертв - трое мужчин и две женщины, уточняет портал.

В момент обрушения здания узкая улица, на которой оно располагалось, была заполнена людьми.