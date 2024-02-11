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В Марокко пять человек погибли при обрушении здания

В Марокко пять человек погибли при обрушении здания По меньшей мере пять человек стали жертвами обрушения старого трехэтажного здания в Фесе.
Другие страны
11 февраля 2024 г. 21:57
В Марокко пять человек погибли при обрушении здания

По меньшей мере пять человек стали жертвами обрушения старого трехэтажного здания в Фесе.

Как передает Report, об этом сообщает информационный портал "360".

Трагедия произошла в квартале Зкак-Румман. По предварительной версии, ее причиной могло стать ветхое состояние здания и прошедшие на днях ливневые дожди, ослабившие несущие конструкции.

Экстренным службам, прибывшим на место происшествия, пришлось разбирать груды завалов, чтобы добраться до тел. Среди жертв - трое мужчин и две женщины, уточняет портал.

В момент обрушения здания узкая улица, на которой оно располагалось, была заполнена людьми.

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Версия на азербайджанском языке Mərakeşdə bina uçub, azı 5 nəfər ölüb

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