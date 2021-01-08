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В Марокко продлили режим чрезвычайного санитарного положения

В Марокко продлили режим чрезвычайного санитарного положения Власти Марокко в четверг продлили действие режима чрезвычайного санитарного положения, введенного 20 марта 2020 года для противодействия распространению пандемии коронавируса
Другие страны
8 января 2021 г. 07:00
В Марокко продлили режим чрезвычайного санитарного положения

Власти Марокко в четверг продлили действие режима чрезвычайного санитарного положения, введенного 20 марта 2020 года для противодействия распространению пандемии коронавируса

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в коммюнике.

"Правительство на заседании в четверг приняло решение продлить действие режима чрезвычайного санитарного положения на всей территории страны до 10 февраля 2021 года в рамках усилий по борьбе с распространением пандемии коронавируса нового типа", - отмечается в коммюнике.

Напомним, что режим санитарного ЧП продлен уже в десятый раз. Шаг властей предпринят на фоне остающегося большим количества выявляемых случаев заражения коронавирусом.

Как заявил в четверг официальный представитель правительства Марокко, министр национального образования, подготовки кадров, высшего образования и научных исследований Саид Амзази, режим санитарного ЧП продлен, чтобы "позволить государственным органам продолжать обеспечивать эффективность мер, принимаемых в контексте борьбы с распространением пандемии".

"С учетом необходимости обеспечения соответствия принимаемых мер развитию эпидемической ситуации в различных регионах и провинциях королевства декрет правительства предусматривает положения, позволяющие органам внутренних дел принимать все необходимые меры на национальном уровне", - продолжал официальный представитель правительства.

По его словам, губернаторам провинций и главам префектур "даны полномочия принимать все меры для поддержания общественного санитарного порядка на уровне префектур, провинций, муниципалитетов и так далее".

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