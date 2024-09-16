В Марокко пресекли массовое вторжение нелегальных мигрантов в Сеуту

Правоохранительные органы и армия Марокко сумели предотвратить попытку массовой нелегальной миграции в автономный город Испании Сеута, расположенный на северо-западе Африки.

Правоохранительные органы и армия Марокко сумели предотвратить попытку массовой нелегальной миграции в автономный город Испании Сеута, расположенный на северо-западе Африки.

Как передает Report со ссылкой на информационный портал "360", попытка незаконного пересечения границы была предпринята в районе контрольно-пропускного пункта "Баб-Себта" в Марокко.

Ранее в социальных сетях были распространены многочисленные призывы к марокканцам штурмовать границу между Марокко и Сеутой. В ответ на это власти североафриканского королевства направили усиленные наряды полиции, подразделения Королевской жандармерии и Королевских вооруженных сил, сотрудников гражданской обороны к КПП "Баб-Себта", в населенные пункты Фнидек и Бельюнеш (оба расположены на подступах к Сеуте - ред.). Все они сформировали заслон, призванный не допустить незаконного вторжения толп мигрантов в Сеуту.

Как отмечает портал, несмотря на присутствие силовиков, группы молодых людей попытались преодолеть металлический забор, разделяющий две страны, другие же решились добраться до Сеуты вплавь. Однако, по сведениям портала, быстрые и скоординированные действия марокканских правоохранительных органов и армии позволили пресечь все эти попытки. Сообщается об аресте ряда подстрекателей штурма границы. По информации "360", в настоящее время восстановлено спокойствие в районах, прилегающих к КПП "Баб-Себта".

По мнению местных комментаторов, к нелегальной миграции в Европу марокканскую молодежь подталкивает сложная социально-экономическая ситуация в стране, высокая инфляция и безработица, негативные последствия длящейся шестой год засухи, резкий рост цен на продовольственные товары и некоторые другие причины.

Сеута имеет статус автономного города Испании. В силу географического расположения миграционная проблема является для Сеуты одной из главных. Для контроля потока беженцев из Африки вдоль границы с Марокко установлен высокий забор, защищенный колючей проволокой. Несмотря на это, нелегалам все же удается время от времени перебираться через ограду.