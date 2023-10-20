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В Марокко обнаружили 1,37 тонн кокаина, ввезенного в контейнере с замороженной рыбой

В Марокко обнаружили 1,37 тонн кокаина, ввезенного в контейнере с замороженной рыбой Полиция Касабланки, крупнейшего мегаполиса Марокко, обнаружила в ходе оперативно-разыскных мероприятий на складах 1,37 тонн кокаина, ввезенного в контейнере с импортированной замороженной рыбой.
Другие страны
20 октября 2023 г. 21:11
В Марокко обнаружили 1,37 тонн кокаина, ввезенного в контейнере с замороженной рыбой

Полиция Касабланки, крупнейшего мегаполиса Марокко, обнаружила в ходе оперативно-разыскных мероприятий на складах 1,37 тонн кокаина, ввезенного в контейнере с импортированной замороженной рыбой.

Как передает Report, об этом сообщает Maghreb Arabe Presse.

Информацию о подозрительном грузе, спрятанном в контейнерах, получило Главное управление национальной безопасности королевства.

Начато расследование с целью выявить место происхождения наркотика и путь его доставки в Марокко. Согласно предварительным данным, контейнер с замороженной рыбой прибыл из одной из стран Латинской Америки через Испанию.

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Версия на английском языке Morocco seizes 1.37 tons of cocaine concealed in frozen fish

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