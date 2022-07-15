В Марокко тушат крупные лесные пожары

Сразу в нескольких регионах Марокко начались лесные пожары, которые постепенно охватывают все новые и новые районы страны, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Сразу в нескольких регионах Марокко начались лесные пожары, которые постепенно охватывают все новые и новые районы страны, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

По словам директора Национального центра по управлению климатическими рисками Фуада Ассали, из-за сильного ветра пожар быстро распространяется в провинциях на севере страны.

Правительство страны мобилизовало на тушение пожаров армейские подразделения и волонтеров из числа местных жителей, которые оказывают помощь чрезвычайным службам.

В некоторых регионах были эвакуированы местные жители, чьи дома в последствии были уничтожены огнем.

По данным местных властей, причиной пожаров стала аномальная жара и отсутствие осадков на протяжении последних месяцев.