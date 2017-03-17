В Марокко начал работу форум "Кранс-Монтана. На пути к новой Африке в 21 веке"

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Дахла, Марокко. 17 марта. REPORT.AZ/ В марокканской Дахле начал свою работу третий по счету форум "Кранс-Монтана. На пути к новой Африке в 21 веке", проходящий под патронажем короля Марокко Мухаммеда VI.

Как сообщает командированный в Марокко корреспондент Report, на мероприятии планируется обсуждение различных тем, таких как целенаправленное использование сельскохозяйственных угодий в мире, развитие африканского направления, перспективы сотрудничества "Юг-Юг", климатические изменения и их влияние на островные государства и т.д.

Выступивший на мероприятии глава региона Дахла Йанджа Хаттар зачитал послание короля Марокко Мохаммеда VI, в котором была отмечена важность проведения форума, поскольку решения, которые принимаются на нем, зачастую приводят к значительному прогрессу в различных сферах.

Было также отмечено, что Марокко выступает за решение конфликтов в Африке мирным путем. Король Марокко также отметил в своем послании большие возможности африканского континента, призвав использовать этот потенциал.

Президент Форума Кранс-Монтана Жан-Поль Картерон отметил, что сегодня мир сотрясают катаклизмы, в то время как такие страны как Марокко являются островками стабильности в мире.

Отметим, на форме участвуют высокопоставленные официальные лица ряда стран и международных организаций, представители академических кругов, в том числе из Азербайджана.

Мероприятие продлится обсуждениями в рамках панелей и завершится 21 марта.