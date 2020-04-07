​В Марокко граждан обязали носить маски

Марокканские власти обязали граждан носить маски в рамках борьбы с коронавирусом, нарушителям грозит тюремное заключение или денежный штраф.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении МВД, минздрава, минэкономики и других министерств королевства.

Решение вступает в силу во вторник и касается всех, "кому разрешено выходить из дома для неотложных дел". В стране до 20 апреля действует чрезвычайное положение, для выхода на улицу необходимо получать специальный документ с указанием цели выхода – покупка продуктов и лекарств, обращение к врачу и другие неотложные дела.

"Ношение маски обязательно. Каждому нарушителю грозит наказание согласно закону 2.20.292: тюремное заключение сроком от одного до трех месяцев и/или штраф от 300 до 1 300 дирхамов", - говорится в заявлении.

Отмечается, что установлена единая субсидируемая цена на маску в размере 80 сантимов.

Промышленникам Марокко дана задача производить маски для местного рынка в достаточном количестве.

По данным минздрава Марокко, в королевстве зафиксированы 1 120 случаев COVID-19, погибли 80 человек.