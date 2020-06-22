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В Марокко число заражений COVID-19 превысило 10 тысяч

В Марокко число заражений COVID-19 превысило 10 тысяч

В Марокко за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 102, достигнув 10 079/ Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в минздраве страны. 

Отмечается, что выздоровели 8 319, погибли 214 пациентов. До 10 июля в Марокко действует режим санитарного чрезвычайного положения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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