В марокканской Дахле пройдет форум Кранс-Монтана по Африке и сотрудничеству "Юг-Юг"

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ 16-21 марта в марокканском городе Дахла пройдет форум Кранс-Монтана по Африке и сотрудничеству "Юг-Юг".

Как сообщает Report, на форуме, проходящем под патронажем короля Марокко Мохаммеда VI, примут участие более 2000 участников из более чем 150 стран мира.

В ходе форума будут обсуждены такие темы, как сельское хозяйство и продовольственная безопасность в Африке, интеграция женщин в бизнес и политику, развитие малых островных государств, развитие сектора возобновляемых источников энергии и так далее.