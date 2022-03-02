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В Мариуполе снаряд попал в школу и двухэтажный дом

В Мариуполе снаряд попал в школу и двухэтажный дом В результате обстрела российскими военнослужащими Мариуполя снаряд попал в школу и двухэтажное здание в Кальмиусском районе.
Другие страны
2 марта 2022 г. 19:30
В Мариуполе снаряд попал в школу и двухэтажный дом

В результате обстрела российскими военнослужащими Мариуполя снаряд попал в школу и двухэтажное здание в Кальмиусском районе.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает Нацполиция.

"Снаряд попал в школу и двухэтажное здание в Кальмиусском районе. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении Нацполиции, размещенном в телеграм-канале.

По информации полиции, в среду обстрелам подверглись город Мариуполь и поселок Мангуш.

"Один человек погиб, ранены двое полицейских. Разрушения получили девять объектов: роддом, общежитие, продуктовый магазин и т.д. 1 марта, во время обстрела был ранен ребенок. Сегодня мальчик скончался в больнице", - говорится в сообщении.

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