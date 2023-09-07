В Манипуре в столкновениях жителей с военными пострадали 40 человек

По меньшей мере 40 человек получили ранения в результате ожесточенных столкновений жителей с военнослужащими в индийском северо-восточном штате Манипур.

По меньшей мере 40 человек получили ранения в результате ожесточенных столкновений жителей с военнослужащими в индийском северо-восточном штате Манипур.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Economic Times.

По данным властей штата, столкновения вспыхнули в районе Бишнупур, где местные жители из числа представителей местного племени куки нарушили режим комендантского часа и атаковали заграждения, возведенные солдатами на транспортных магистралях. Военнослужащие применили против нападавших слезоточивый газ и резиновые пули.

Район Бишнупур, где действует комендантский час и другие ограничительные меры властей, остается одним из очагов напряженности, которая сохраняется в Манипуре с 3 мая. Обстановка в штате накалилась после того, как мигранты из племени мейтей потребовали получения статуса так называемой зарегистрированной касты. Этот статус дает членам касты некоторые привилегии, в том числе при устройстве на работу в государственное учреждение или предприятие, при поступлении в высшие учебные заведения, а также несколько других льгот.