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В Манипуре в столкновениях жителей с военными пострадали 40 человек

В Манипуре в столкновениях жителей с военными пострадали 40 человек По меньшей мере 40 человек получили ранения в результате ожесточенных столкновений жителей с военнослужащими в индийском северо-восточном штате Манипур.
Другие страны
7 сентября 2023 г. 12:58
В Манипуре в столкновениях жителей с военными пострадали 40 человек

По меньшей мере 40 человек получили ранения в результате ожесточенных столкновений жителей с военнослужащими в индийском северо-восточном штате Манипур.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Economic Times.

По данным властей штата, столкновения вспыхнули в районе Бишнупур, где местные жители из числа представителей местного племени куки нарушили режим комендантского часа и атаковали заграждения, возведенные солдатами на транспортных магистралях. Военнослужащие применили против нападавших слезоточивый газ и резиновые пули.

Район Бишнупур, где действует комендантский час и другие ограничительные меры властей, остается одним из очагов напряженности, которая сохраняется в Манипуре с 3 мая. Обстановка в штате накалилась после того, как мигранты из племени мейтей потребовали получения статуса так называемой зарегистрированной касты. Этот статус дает членам касты некоторые привилегии, в том числе при устройстве на работу в государственное учреждение или предприятие, при поступлении в высшие учебные заведения, а также несколько других льгот.

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Версия на английском языке 40 people injured in clashes between residents and military in Manipur

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