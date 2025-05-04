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В Маниле автомобиль врезался в здание аэропорта, есть погибшие

В Маниле автомобиль врезался в здание аэропорта, есть погибшие Двое погибли, еще три человека пострадали после того, как кроссовер врезался в здание международного аэропорта Манилы имени Ниноя Акино.
Другие страны
4 мая 2025 г. 09:33
В Маниле автомобиль врезался в здание аэропорта, есть погибшие

Двое погибли, еще три человека пострадали после того, как кроссовер врезался в здание международного аэропорта Манилы имени Ниноя Акино.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABS-CBN News.

Министр транспорта Филиппин Винс Дизон прибыл на место происшествия.

Согласно данным, в результате инцидента от полученных травм на месте происшествия погибли 28-летний мужчина и пятилетняя девочка, пострадавшие госпитализированы.

Отмечается, что водитель черного Ford Everest, только что высадивший пассажира, врезался в зону западного выезда с обочины после того, как "перед ним внезапно проехал седан, из-за чего он перепутал педали газа и тормоза".

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