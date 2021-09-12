О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Манхэттене почтили память жертв терактов 11 сентября

В Манхэттене почтили память жертв терактов 11 сентября Две колонны света, символизирующие уничтоженные террористами башни Всемирного торгового центра, поднялись в ночное время над Манхэттеном в память о жертвах терактов 11 сентября.
Другие страны
12 сентября 2021 г. 07:59
В Манхэттене почтили память жертв терактов 11 сентября

Две колонны света, символизирующие уничтоженные террористами башни Всемирного торгового центра, поднялись в ночное время над Манхэттеном в память о жертвах терактов 11 сентября.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Акция называется Tribute in Light ("Дань памяти в свете"). Она проводится с 2002 года. Обычно две колонны света начинают появляться в небе над Манхэттеном каждый вечер за несколько дней до 11 сентября, но в эту ночь они будут гореть до рассвета.

Для создания каждой используются 44 мощных прожектора. Колонны видны на расстоянии до 100 км.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Баку начинаются учения спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
В Баку начинаются учения спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
12 сентября 2021 г. 07:00
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 372 человека
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 372 человека
11 сентября 2021 г. 18:26
В Азербайджане изменены дни школьных каникул
В Азербайджане изменены дни школьных каникул
11 сентября 2021 г. 13:07
Пенитенциарная служба: Прибывающие на встречу с заключенными должны иметь COVID-паспорта
Пенитенциарная служба: Прибывающие на встречу с заключенными должны иметь COVID-паспорта
10 сентября 2021 г. 18:59
В Азербайджане заключенные полностью вакцинированы
В Азербайджане заключенные полностью вакцинированы
10 сентября 2021 г. 18:45
Арестован старший сержант, обвиняемый в доведении до самоубийства солдата
Арестован старший сержант, обвиняемый в доведении до самоубийства солдата
10 сентября 2021 г. 18:06
В отношении журналиста Махира Хаттаба избрана мера пресечения в виде ареста
В отношении журналиста Махира Хаттаба избрана мера пресечения в виде ареста
10 сентября 2021 г. 16:09
Экс-начальник госслужбы: Абульфас Гараев обо всем знал 
Экс-начальник госслужбы: Абульфас Гараев обо всем знал 
10 сентября 2021 г. 12:44
Посол США: У Азербайджана огромный потенциал в области солнечной и ветроэнергетики
Посол США: У Азербайджана огромный потенциал в области солнечной и ветроэнергетики
10 сентября 2021 г. 11:40
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
9 сентября 2021 г. 19:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi