В Манхэттене почтили память жертв терактов 11 сентября

Две колонны света, символизирующие уничтоженные террористами башни Всемирного торгового центра, поднялись в ночное время над Манхэттеном в память о жертвах терактов 11 сентября.

Две колонны света, символизирующие уничтоженные террористами башни Всемирного торгового центра, поднялись в ночное время над Манхэттеном в память о жертвах терактов 11 сентября.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Акция называется Tribute in Light ("Дань памяти в свете"). Она проводится с 2002 года. Обычно две колонны света начинают появляться в небе над Манхэттеном каждый вечер за несколько дней до 11 сентября, но в эту ночь они будут гореть до рассвета.

Для создания каждой используются 44 мощных прожектора. Колонны видны на расстоянии до 100 км.