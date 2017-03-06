В Мали жертвами атаки террористов стали не менее 10 военных

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере 10 военных Мали погибли в результате атаки террористов на военную базу на границе с Буркина-Фасо.

Как передает Report, об этом сoобшил агентство РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

По данным агентства, в воскресенье утром неизвестные совершили нападение на военную базу в коммуне Булекеси на границе Мали и Буркина-Фасо.

По словам другого источника, командующий армией Мали числится пропавшим без вести, еще один офицер был убит.