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    В Мали жертвами атаки террористов стали не менее 10 военных

    В воскресенье утром неизвестные совершили нападение на военную базу в коммуне Булекеси

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере 10 военных Мали погибли в результате атаки террористов на военную базу на границе с Буркина-Фасо.

    Как передает Report, об этом сoобшил агентство РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

    По данным агентства, в воскресенье утром неизвестные совершили нападение на военную базу в коммуне Булекеси на границе Мали и Буркина-Фасо.

    По словам другого источника, командующий армией Мали числится пропавшим без вести, еще один офицер был убит.

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