В Мали закрыли внешние границы и ввели комендантский час

Распоряжением военных властей в Мали закрыты наземные и воздушные границы, введен комендантский час.

Распоряжением военных властей в Мали закрыты наземные и воздушные границы, введен комендантский час.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду сенегальский новостной портал Seneweb.

Комендантский час действует по всей стране с 20:00 до 06:00, отметил он. Меры приняты в связи с политическим кризисом, который возник в Мали после того, как военные арестовали 24 мая временного президента страны Ба Ндао и премьер-министра Моктара Уана, поместив их на армейскую базу вблизи столицы страны Бамако. Сутки спустя вице-президент Ассими Гоита объявил, что лишил их всех полномочий. В среду один из советников Гоиты заявил, что Ба Ндао и Моктар Уан подали в отставку и покинули свои посты. Официальных заявлений со стороны Ндао и Уана пока не поступало.

Между тем, согласно Seneweb, в течение всей среды в Бамако проходили консультации между группой военных во главе с Гоитой и прибывшей в Мали делегацией посредников Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). Ее возглавляет бывший президент Нигерии Гудлак Джонатан. Как стало известно, ЭКОВАС пригрозил малийским военным широкими санкциями, если они не примут немедленных шагов к освобождению Ндао и Уана. В свою очередь Гоита дал понять, что намерен в ближайшие двое суток назначить новое правительство страны. При этом до избрания нового временного президента верховная власть в Мали будет находиться в руках военного совета. Однако консультации продолжаются и стороны еще могут изменить свои позиции.