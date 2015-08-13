В Мали задержали подозреваемых в нападении на отель

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Силы безопасности Мали задержали десять подозреваемых в причастности к нападению на гостиницу в городе Севаре.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что три человека были задержаны в ночь на четверг в 200 километрах к югу от гостиницы, нападение на которую им инкриминируют. Ранее власти страны сообщили, что в ходе спецоперации задержали семерых предполагаемых участников нападения.

Силы безопасности утверждают, что у одного из задержанных нашли карту Севаре, на которой была отмечена подвергшаяся нападению гостиница. Пока не сообщается, сколько всего человек могли быть причастны к нападению.

Власти Мали возлагают ответственность за случившееся на группировку "Фронт освобождения Ке-Масины". При этом помимо нее ответственность за нападение уже взяла на себя исламистская группировка "Аль-Мурабитун".

Нападение на гостиницу "Библос" в Севаре произошло в прошлую пятницу. Неизвестные всю ночь удерживали в здании нескольких заложников, среди которых оказались сотрудники ООН. На следующий день местные силовики взяли гостиницу штурмом.

В результате погибли пятеро заложников, в том числе два украинца, работавшие в составе миссии ООН. Кроме того, в ходе штурма были убиты четыре боевика и четыре сотрудника правоохранительных органов.