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    В Мали задержали подозреваемых в нападении на отель

    Нападение на гостиницу произошло в прошлую пятницу. Погибли пятеро заложников

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Силы безопасности Мали задержали десять подозреваемых в причастности к нападению на гостиницу в городе Севаре.

    Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что три человека были задержаны в ночь на четверг в 200 километрах к югу от гостиницы, нападение на которую им инкриминируют. Ранее власти страны сообщили, что в ходе спецоперации задержали семерых предполагаемых участников нападения.

    Силы безопасности утверждают, что у одного из задержанных нашли карту Севаре, на которой была отмечена подвергшаяся нападению гостиница. Пока не сообщается, сколько всего человек могли быть причастны к нападению.

    Власти Мали возлагают ответственность за случившееся на группировку "Фронт освобождения Ке-Масины". При этом помимо нее ответственность за нападение уже взяла на себя исламистская группировка "Аль-Мурабитун".

    Нападение на гостиницу "Библос" в Севаре произошло в прошлую пятницу. Неизвестные всю ночь удерживали в здании нескольких заложников, среди которых оказались сотрудники ООН. На следующий день местные силовики взяли гостиницу штурмом.

    В результате погибли пятеро заложников, в том числе два украинца, работавшие в составе миссии ООН. Кроме того, в ходе штурма были убиты четыре боевика и четыре сотрудника правоохранительных органов.

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