В Мали задержали группу военных и французского агента

Другие страны
15 августа 2025 г. 13:59
В Мали задержана группа военнослужащих, в том числе два генерала, по обвинению в попытке дестабилизировать внутреннюю обстановку в стране, а также гражданин Франции по подозрению в работе на французскую разведку.

Как сообщает Report, об этом пишет в пятницу "Аль-Джазира".

"Переходное правительство информирует общественность об аресте маленькой группы маргинальных элементов в вооруженных силах и органах безопасности в связи с уголовными преступлениями, направленными на дестабилизацию государственных институтов республики", - заявил в телевизионном обращении министр безопасности Дауд Али Мохамедин.

По словам министра, среди задержанных - два генерала. Он отметил, что противники властей из числа военных и гражданских лиц получали поддержку иностранных государств.

Задержан также гражданин Франции Ян Кристиан Бернар Визилье по подозрению в работе на французскую разведку.

Министр рассказал, что заговорщики начали действовать 1 августа, однако теперь ситуация находится под контролем.

Версия на английском языке Group of military officers and French spy detained in Mali

Последние новости

