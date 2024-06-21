В Мали задержали 11 оппозиционеров

В Бамако из-за призыва к возвращению гражданской власти были задержаны 11 деятелей оппозиции.

В Бамако из-за призыва к возвращению гражданской власти были задержаны 11 деятелей оппозиции.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

По данным агентства, задержание произошло во время частной встречи в доме лидера коалиции.

Согласно информации, среди задержанных оказались президенты политических партий и движений, которые подписали опубликованную 31 марта декларацию, призывающую к проведению выборов и установлению политической власти.

Деятельность этих партий сейчас в стране под запретом, передает AFP.

Власти переходного периода в Мали в июне 2022 года издали указ о том, что военные передадут власть избранному правительству в конце марта 2024 года, после президентских выборов, запланированных на февраль того же года. Позже было объявлено о переносе президентских выборов на неопределенный срок.