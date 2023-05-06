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В Мали в результате взрыва ранены семь миротворцев ООН

В Мали в результате взрыва ранены семь миротворцев ООН По меньшей мере семеро миротворцев из Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) получили ранения в центральной части африканской страны при срабатывании установленного на дороге самодельного взрывного устройства.
Другие страны
6 мая 2023 г. 20:51
В Мали в результате взрыва ранены семь миротворцев ООН

По меньшей мере семеро миротворцев из Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) получили ранения в центральной части африканской страны при срабатывании установленного на дороге самодельного взрывного устройства.

Как передает Report, об этом сообщается на странице миссии в Twitter.

Инцидент произошел в 34 км к северу от города Дуэнца.

Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Личные данные раненых миротворцев, включая их гражданство, не раскрываются.

MINUSMA была учреждена весной 2013 года резолюцией Совета Безопасности ООН. Задача миссии состоит в оказании помощи властям Мали в укреплении безопасности на территории республики. На текущий день MINUSMA насчитывает 15 тыс. военнослужащих из различных стран мира.

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Версия на азербайджанском языке Malidə partlayış olub, BMT-nin 7 sülhməramlısı yaralanıb

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