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В Мали в результате подрыва на взрывном устройстве погиб миротворец ООН

В Мали в результате подрыва на взрывном устройстве погиб миротворец ООН Один миротворец ООН погиб в Мали в результате подрыва на самодельном взрывном устройстве, еще трое получили серьезные ранения.
Другие страны
2 октября 2021 г. 21:27
В Мали в результате подрыва на взрывном устройстве погиб миротворец ООН

Один миротворец ООН погиб в Мали в результате подрыва на самодельном взрывном устройстве, еще трое получили серьезные ранения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил специальный представитель генсека ООН в республике, глава Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) Эль-Гассим Ване.

"Один погиб и трое получили тяжелые ранения после того, как одна из наших групп подорвалась на самодельном взрывном устройстве", - отметил он на своей странице в Twitter.

Ване добавил, что инцидент произошел в районе города Тесалит на северо-востоке Мали вблизи границы с Алжиром.

Глава МИНУСМА не сообщил о том, в контингент какой страны в составе миссии входил погибший миротворец.

МИНУСМА учреждена весной 2013 года резолюцией Совета Безопасности ООН. Задача миссии состоит в оказании помощи властям Мали в укреплении безопасности на территории республики. На текущий день МИНУСМА насчитывает 15 тыс. военнослужащих.

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Версия на азербайджанском языке Malidə BMT sülhməramlısı öldürülüb

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