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В Мали убит главарь "Аль-Каиды"

​В Мали убит главарь "Аль-Каиды"

Главарь террористической группировки "Аль-Каида в странах исламского Магриба" был ликвидирован в Мали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли.

"3 июня французские вооруженные силы при поддержке партнеров нейтрализовали эмира "Аль-Каиды в странах исламского Магриба" Абдельмалека Друкделя и многих его сообщников в ходе операции на севере Мали", - написала Парли на своей странице в Twitter.

Министр отметила, что Друкдель являлся членом руководящего комитета "Аль-Каиды" и командовал группами боевиков в северной Африке. Она подчеркнула, что Франция в сотрудничестве с партнерами продолжит вести борьбу с террористами в регионе Сахеля.

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