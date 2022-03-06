В Мали террористы убили десятки военных

По меньшей мере 27 человек погибли в ходе нападения боевиков на военную базу в Мали.

По меньшей мере 27 человек погибли в ходе нападения боевиков на военную базу в Мали.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на вооруженные силы страны.

По информации агентства, несколько сотен боевиков напали на базу, расположенную рядом с городом Мондоро в центральной части Мали. Были убиты 27 военнослужащих, еще 35 получили ранения различной степени тяжести. Семеро военных пропали без вести.

В ВС указали, что 47 террористов удалось ликвидировать на месте, еще 23 были убиты во время операции по зачистке.

Отметим, что сегодня в Мали объявлен Общенациональный трехдневный траур в память о 27 военнослужащих.