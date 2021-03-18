В Мали террористы убили 33 военных

В результате вооруженного нападения на одну из военных частей на севере Мали погибли 33 военнослужащих, 14 получили ранения

В результате вооруженного нападения на одну из военных частей на севере Мали погибли 33 военнослужащих, 14 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", 15 марта военная часть в населенном пункте Тессит в 60 км от района Ансанго подверглась нападению вооруженных террористов.

В результате нападения погибли 33 военнослужащих и 14 получили ранения, 8 из которых - тяжелые.

Жертвами нападения на военную часть в районе Мопти в начале февраля стали 10 военных.

В тот же период ранения получили 20 миротворцев в результате нападения на военную базу в городе Дуэнце в центральной части Мали.