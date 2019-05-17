В Мали пятнадцать человек погибли в результате сильных дождей

Пятнадцать человек погибли в результате затопления целых кварталов столицы Мали Бамако после сильных дождей.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на официальном портале правительства страны Primature.

"После обильного дождя, зафиксированного в этот четверг, 16 мая 2019 года, произошли наводнения в некоторых кварталах Бамако, причинившие серьезный материальный ущерб и человеческие жертвы. В предварительном подведении итогов… сообщается о 15 погибших", - говорится в пресс-релизе.

Также сообщается о двух раненых.

Уточняется, что несколько районов малийской столицы были затоплены. На месте работают поисково-спасательные группы, созвано экстренное совещание.