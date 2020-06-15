В Мали пропали без вести свыше 40 военных

Колонна военнослужащих попала в засаду на юге Мали, более 40 солдат пропали без вести.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в воскресенье днем в области Сегу рядом с мавританской границей. Сообщается, что сначала несколько автомобилей военных подорвались на минах, затем колонна была обстреляна из крупнокалиберного оружия.Несмотря на оказанную поддержку с воздуха, попавший в засаду отряд, по предварительным данным, понес тяжелые потери. На базу вернулись только четыре автомобиля из 14, остальные транспортные средства и 44 военных пропали без вести.

Боевики, предположительно, проникли в район засады из леса Вагаду, служащим как убежище для ряда террористических группировок в регионе.