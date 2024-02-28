В Мали при падении автобуса с моста погибли более 30 человек

По меньшей мере 31 человек погиб в Мали в результате падения автобуса с моста. Еще 10 человек пострадали.

По меньшей мере 31 человек погиб в Мали в результате падения автобуса с моста. Еще 10 человек пострадали.

Как передает Report, об этом сообщило министерство транспорта и инфраструктуры африканской страны.

"Во вторник, 27 февраля, около 17:00 (21:00 - бакинское время) на мосту через реку Багоэ на национальной автомагистрали №7, на участке между населенными пунктами Ниена - Куманту, произошла серьезная дорожная авария", - говорится в заявлении на странице ведомства в Facebook. Причиной ДТП могла стать потеря управления. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Отмечается, что автобус направлялся в Буркина-Фасо.