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    В Мали при нападении боевиков погибли не менее 20 человек

    Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Не менее 20 человек погибли на северо-востоке Мали в результате нападения предполагаемых боевиков-джихадистов на блокпост.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местный портал MaliJet.

    Инцидент произошел в районе города Талатайе в регионе Гао на границе с Нигером. Боевики воспользовались еженедельной ярмаркой и напали на блокпост "Движения за процветание Азавада" (MSA), обстреляв группу людей, отдыхавших под деревом. Среди погибших как представители MSA, так и мирные жители.

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