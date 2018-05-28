В Мали при нападении боевиков погибли не менее 20 человек

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Не менее 20 человек погибли на северо-востоке Мали в результате нападения предполагаемых боевиков-джихадистов на блокпост.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местный портал MaliJet.

Инцидент произошел в районе города Талатайе в регионе Гао на границе с Нигером. Боевики воспользовались еженедельной ярмаркой и напали на блокпост "Движения за процветание Азавада" (MSA), обстреляв группу людей, отдыхавших под деревом. Среди погибших как представители MSA, так и мирные жители.