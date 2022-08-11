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В Мали при нападении боевиков погибли более 40 военнослужащих

В Мали при нападении боевиков погибли более 40 военнослужащих Малийские власти подтвердили гибель 42 военнослужащих в результате нападения боевиков на востоке страны.
Другие страны
11 августа 2022 г. 05:39
В Мали при нападении боевиков погибли более 40 военнослужащих

Малийские власти подтвердили гибель 42 военнослужащих в результате нападения боевиков на востоке страны.

Как передает Report, об этом сообщило агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление, распространенное правительством Мали.

Отмечается, что в ходе столкновения с боевиками силам безопасности Мали удалось ликвидировать 37 человек из числа нападавших. В республике объявлен трехдневный траур по погибшим военнослужащим.

Нападение боевиков произошло 7 августа в районе города Тессите, граничащего с Буркина-Фасо и Нигером. Изначально сообщалось о гибели 21 человека в рядах правительственных сил, включая 17 военнослужащих.

Генеральный штаб Мали возложил ответственность за атаку на террористов из группировки "Исламское государство в Большой Сахаре", которая является структурой ИГИЛ. Согласно заявлению Генштаба, боевики использовали беспилотники и гранатометы, а также начиненные взрывчаткой автомобили.

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Версия на азербайджанском языке Malidə silahlıların hücumu zamanı 42 hərbçi həlak olub, 3 günlük matəm elan edilib

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