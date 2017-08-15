Число погибших при нападении на базу ООН в Тимбукту возросло до семи человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Шесть охранников погибли в результате атаки на базу миссии ООН в городе Тимбукту в Мали.

Как передает Report, об этом сoобщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в ООН.

По словам источника, шестеро нападавших на штаб-квартиру Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), которые, вероятно, являются боевиками, были нейтрализованы. Он добавил, что некоторые миротворцы пострадали в результате нападения.

В свою очередь, агентство Ассошиэйтед Пресс сообщает о семи погибших. Отмечается, что еще семь человек получили ранения.

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В результате вооруженного нападения на базы миссии ООН в Мали погибли четыре человека.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заместителя официального представителя генерального секретаря ООН Фархана Хака.

Неизвестные вооруженные люди напали на лагерь в Доуэнца в центральном Мали утром в понедельник, 14 августа.

Хак уточнил, что убит один представитель миссии и один из солдат, защищавших лагерь. После открытия ответного огня были застрелены двое нападавших.

Через несколько часов на базу миссии ООН в Тимбукту также совершили вооруженное нападение. По словам Хака, там еще продолжается перестрелка.