В Мали при атаке боевиков погибли более 30 мирных жителей

По меньшей мере 31 мирный житель погиб, восемь пострадали в результате нападения боевиков на автобус в Мали.

По меньшей мере 31 мирный житель погиб, восемь пострадали в результате нападения боевиков на автобус в Мали.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости местный источник.

Согласно его данным, атака произошла на востоке страны в районе города Бандиагара (область Мопти).

Ранее Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) сообщила, что неизвестные обстреляли автоколонну организации, в результате чего один мирный житель, сотрудничавший с миротворцами, погиб, еще один пострадал.

Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов начался в 2012 году. Ситуация в стране обострилась из-за обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи. Для сдерживания противостояния в Мали была развернута миротворческая миссия ООН, которая регулярно подвергается нападениям со стороны боевиков.