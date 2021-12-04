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В Мали при атаке боевиков погибли более 30 мирных жителей

В Мали при атаке боевиков погибли более 30 мирных жителей По меньшей мере 31 мирный житель погиб, восемь пострадали в результате нападения боевиков на автобус в Мали.
Другие страны
4 декабря 2021 г. 03:43
В Мали при атаке боевиков погибли более 30 мирных жителей

По меньшей мере 31 мирный житель погиб, восемь пострадали в результате нападения боевиков на автобус в Мали.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости местный источник.

Согласно его данным, атака произошла на востоке страны в районе города Бандиагара (область Мопти).

Ранее Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) сообщила, что неизвестные обстреляли автоколонну организации, в результате чего один мирный житель, сотрудничавший с миротворцами, погиб, еще один пострадал.

Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов начался в 2012 году. Ситуация в стране обострилась из-за обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи. Для сдерживания противостояния в Мали была развернута миротворческая миссия ООН, которая регулярно подвергается нападениям со стороны боевиков.

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Версия на азербайджанском языке Malidə silahlıların hücumu nəticəsində 31 mülki şəxs öldürülüb

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