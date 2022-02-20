В Мали празднуют вывод французских войск

Жители Мали празднуют вывод из страны французских сил, участвовавших в контртеррористических операциях «Бархан» и «Такуба».

Жители Мали празднуют вывод из страны французских сил, участвовавших в контртеррористических операциях «Бархан» и «Такуба».

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", на улицы столицы Мали, города Бамако вышли тысячи малийцев, чтобы отпраздновать долгожданный вывод западного контингента.

Одна из организаторов акции Амина Фофана сказала, что Франция сохраняла свое присутствие в Мали на протяжении девяти лет под предлогом борьбы с терроризмом.

Фофана поблагодарила переходное правительство Мали, обеспечившее вывод французских сил из страны.

Другой организатор акции Бассаро Силла сказал, что в Мали установилась атмосфера праздника.

По его словам, Франция за эти годы не смогла решить ни одну проблему, Мали не сможет развиваться, пока в стране присутствует бывшая колониальная держава.

Президент Франции Эммануэль Макрон перед саммитом ЕС-Африка, прошедшем в Брюсселе 17-18 февраля, объявил о планах вывести в течение 4-6 месяцев французских солдат из Мали.

Правительство Мали приказало французским войскам незамедлительно покинуть страну.

На территории Мали в рамках операции "Бархан" было размещено 2400, а операции "Такуба" - 900 французских военных.

Французские военные будут переброшены из баз в Мали в соседний Нигер.