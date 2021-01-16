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В Мали погиб миротворец ООН

В Мали погиб миротворец ООН Один миротворец ООН погиб, еще один ранен в результате нападения на северо-востоке Мали.
Другие страны
16 января 2021 г. 03:15
В Мали погиб миротворец ООН

Один миротворец ООН погиб, еще один ранен в результате нападения на северо-востоке Мали.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении на сайте многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA).

Инцидент произошел около 15:00 по местному времени (19:00 бакинское время) в окрестностях города Тесали в провинции Кидаль на северо-востоке страны.

По данным MINUSMA, нападение с использованием взрывного устройства совершено на автоцистерну миссии, которая входит в состав конвоя материально-технического обеспечения.

"В результате взрыва два миротворца были тяжело ранены. Один из них, к сожалению, скончался от полученных ран во время медицинской эвакуации", - отмечается в сообщении. Позднее неподалеку от места взрыва обнаружено и обезврежено еще одно взрывное устройство.

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