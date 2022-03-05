В Мали объявили траур по 27 военнослужащим, погибшим при атаке террористов

Более 25 солдат малийской армии погибли, более 30 пострадали в результате нападения джихадистов на военный лагерь в центральной части Мали.

Общенациональный трехдневный траур объявлен в Мали с субботы в память о 27 военнослужащих, погибших при атаке террористов в центральной части страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности президента Мали полковник Ассими Гоита.

"На всей территории Мали с ноля часов 5 марта объявляется трехдневный траур по погибшим 4 марта в ходе боя в районе Мондоро", - говорится в документе.

Согласно заявлению Минобороны Мали, вооруженные боевики напали на армейскую базу в Мондоро и убили 27 военнослужащих. Еще 33 человека получили ранения, из них 21 находится в тяжелом состоянии. Семеро военнослужащих пропали без вести.

Ответными действиями правительственные силы ликвидировали 47 террористов непосредственно во время боя на базе в Мондоро и еще 23 при дальнейшем преследовании.

09.30

Более 25 солдат малийской армии погибли, более 30 пострадали в результате нападения джихадистов на военный лагерь в центральной части Мали.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, согласно данным армии Мали, в результате атаки 27 солдат погибли, 33 получили ранения, семеро солдат пропали без вести. Военным удалось нейтрализовать 47 нападавших.

Как сообщил агентству французский военный источник, сотни джихадистов напали рано утром на военный лагерь, в котором размещались около 150 солдат. По данным источника, число жертв варьируется от 40 до 50, более 20 пострадали. Кроме того, нападавшим удалось захватить 21 военную машину, в том числе танки.

Согласно агентству, нападение произошло на фоне заявлений Франции о выводе военных из страны.

Ранее Елисейский дворец сообщил, что Франция, ее европейские союзники по операции "Такуба" и Канада решили инициировать скоординированный вывод войск из Мали из-за несогласия с переходными властями этой страны. Вывод французских войск из Мали займет от четырех до шести месяцев, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. После этого правительство Мали призвало Францию вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба", "без промедлений" и под контролем малийских властей.