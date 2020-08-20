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В Мали назначат президента переходного периода

В Мали назначат президента переходного периода Военные, захватившие 18 августа власть в Мали, объявили о намерении назначить "президента переходного периода".
Другие страны
20 августа 2020 г. 23:53
В Мали назначат президента переходного периода

Военные, захватившие 18 августа власть в Мали, объявили о намерении назначить "президента переходного периода".

Как передает Report, об этом сообщило агентство France Presse (AFP) со ссылкой на заявление мятежников.

"Мы создадим переходный совет с временным президентом, который будет либо военным, либо гражданским лицом, - цитирует агентство одного из лидеров мятежников полковника Исмаэля Ваге. - Находимся в контакте с гражданским обществом, оппозиционными партиями, со всеми теми, кто хочет попытаться осуществить в Мали переходный период".

Утром 18 августа на военной базе близ столицы Мали Бамако произошел мятеж. Под давлением президент Ибрагима Бубакар Кейта объявил о своей отставке, а также о роспуске правительства и парламента.

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