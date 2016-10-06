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    В Мали двое военнослужащих погибли в результате подрыва автомобиля на мине

    Еще двое солдат получили тяжелые ранения

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Двое военнослужащих армии Мали погибли в среду, еще двое получили тяжелые ранения в результате подрыва на мине автомобиля ВС близ города Тимбукту (северо-запад страны).

    Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на силовые структуры.

    Инцидент произошел между населенными пунктами Дуэнца и Бамбара-Мауде, на трассе, связывающей Тимбукту с южными регионами.

    По словам представителей силовых структур, взрывное устройство управлялось дистанционно.

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