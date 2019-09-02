​В Мали двенадцать человек погибли при обрушении здания

При обрушении здания в столице Мали городе Бамако погибли 12 человек, 26 жильцов удалось спасти.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает малийское министерство безопасности и гражданской защиты в Twitter.

Ведомство отметило, что трехэтажное здание обрушилось утром, около 04.00 по местному времени (примерно 08.00 по бакинскому времени). Спасательные работы продолжались весь день.

"По состоянию на 18.30 (22.30 по бакинскому времени) при обрушении здания в (районе – ред.) Банкони Салембугу (Бамако) было вызволено 38 человек, среди них 12 погибших", - заявили в министерстве.