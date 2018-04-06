В Мали два миротворца ООН погибли в результате обстрела

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Не менее двух миротворцев ООН погибли и 10 получили ранения при нападении на базу в Мали.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в коммюнике MINUSMA (Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали) говорится, что лагерь миротворцев в городе Агелок в регионе Кидаль подвергся минометному обстрелу. Некоторые раненые находятся в тяжелом состоянии.

Кризис в Мали стал следствием свержения в 2011 году режима Муаммара Каддафи в соседней Ливии, когда на малийскую территорию хлынули беженцы из племен туарегов. Заняв северную часть страны, они провозгласили там "независимое" государство Азавад. Позднее туарегов с подконтрольных территорий вытеснили экстремисты.