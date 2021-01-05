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В Мали десятки участников свадебной церемонии стали жертвами авиаудара

В Мали десятки участников свадебной церемонии стали жертвами авиаудара Не менее 20 мирных жителей погибли в результате авиаудара, нанесенного неопознанным самолетом, в центральной части Мали
Другие страны
5 января 2021 г. 15:41
В Мали десятки участников свадебной церемонии стали жертвами авиаудара

Не менее 20 мирных жителей погибли в результате авиаудара, нанесенного неопознанным самолетом, в центральной части Мали.

Как передает Report со ссылкой РИА "Новости", об этом сообщает местное издание A Bamaco.

Инцидент произошел в ночь на понедельник в населенном пункте Бунти рядом с городом Дуэнца (область Мопти). Сообщается, что бомбардировке подверглись участники свадебной церемонии. Двадцать человек получили ранения.

Издание предполагает, что речь идет об ошибке военных летчиков. Боевой авиацией на территории страны располагают малийские ВВС, французские военные, проводящие операцию "Бархан", и миротворцы из миссии ООН (MINUSMA), отмечает издание.

Агентство EFE со ссылкой на местного мэра Адама Гриаба (Adama Griaba) передает, что жертвами налета стали сто человек.

Официальные власти пока не комментируют ситуацию.

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