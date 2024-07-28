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В Мали бойцы ЧВК "Вагнер" попали в засаду, погибли десятки человек

В Мали бойцы ЧВК "Вагнер" попали в засаду, погибли десятки человек В Мали туареги устроили на севере страны засаду и разгромили колонны малийских военных и бойцов ЧВК "Вагнер", а также взяли в плен военных, в том числе преемника Евгения Пригожина главу ЧВК "Вагнер" Антона Елизарова.
Другие страны
28 июля 2024 г. 11:19
В Мали бойцы ЧВК Вагнер попали в засаду, погибли десятки человек

В Мали туареги устроили на севере страны засаду и разгромили колонны малийских военных и бойцов ЧВК "Вагнер", а также взяли в плен военных, в том числе преемника Евгения Пригожина главу ЧВК "Вагнер" Антона Елизарова.

Как передает Report, об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин в Telegram-канале.

"Боевики напали под покровом песчаной бури, достигнув тактической внезапности. Также существенное количество правительственных солдат и несколько бойцов "Вагнера" попали в плен. Среди пленных был небезызвестный "Лотос", но его уже обменяли обратно", - уточнил Рожин.

По разным данным, могли погибнуть от 20 до 50 человек, также есть пленные. Среди погибших оказался автор популярного Telegram-канала Grey Zone.

AFP со ссылкой на ВС Мали сообщает, что ожесточенные бои против коалиции террористов продолжаются, район остается под наблюдением, и ситуация находится под особым контролем".

В марте 2012 года в малийской столице Бамако произошел военный переворот. Ситуацией воспользовались туареги, которые подняли восстание, а позже объявили о создании независимого государства на севере Мали. ЧВК "Вагнер" действует в Мали несколько лет, ее бойцы обеспечивали безопасность разных структур и месторождений в этой стране и других африканских государствах.

Туареги — воинственное африканское племя, которое уже более века ведет борьбу за создание независимого государства. Французы разделили их территории между своими колониями: Мали, Нигером, Марокко и Алжиром. Племя пытается добиться своей государственности.

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Версия на азербайджанском языке Malidə “Vaqner”in döyüşçüləri pusquya salınıb, 20-dən çox adam öldürülüb

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