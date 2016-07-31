​В Мали бои между группировками туарегов привели к гибели шести человек

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Столкновения на северо-востоке Мали между туарегами-повстанцами и лояльной правительству группой племени привели к гибели, по меньшей мере, шести человек.

Как передает Report, oб этом сообщает агентство РИА Новости.

По данным агентства, группы туарегов из Национального движения за освобождение Азавада и проправительственного движения GATIA столкнулись в населенном пункте Эджерер (Edjerer) на северо-востоке Мали. По словам генерального секретаря GATIA Фахада Аг Алмахмуда (Fahad Ag Almahmoud), группа в ходе столкновений убила шесть бойцов противостоящего ей движения.

Между тем в субботу в стране произошел еще один инцидент. Как сообщили местные жители, в деревне недалеко от города Госи на востоке Мали автомобиль армии задел самодельное взрывное устройство, в результате погибли двое военнослужащих, еще трое получили ранения.