О нас

В Мали боевики за три месяца убили около 100 жителей одной деревни

В Мали боевики за три месяца убили около 100 жителей одной деревни В Мали группа вооруженных боевиков убила 26 мирных жителей во время нападения на деревню в районе Банкасс, расположенном в регионе Мопти в центральной части страны.
Другие страны
22 июля 2024 г. 23:54
В Мали боевики за три месяца убили около 100 жителей одной деревни

В Мали группа вооруженных боевиков убила 26 мирных жителей во время нападения на деревню в районе Банкасс, расположенном в регионе Мопти в центральной части страны.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей местных властей.

По информации, террористы атаковали сельских жителей, когда они работали в поле. После известия о нападении боевиков в деревню прибыли подразделения правительственной армии, однако об обнаружении нападавших не сообщается.

Ранее эту деревню в районе Банкасс уже атаковали террористы. Около 40 человек они убили в начале июля, и более 20 - в конце мая.

Вооруженный конфликт между властями Мали и группировками экстремистов и сепаратистов начался в 2012 году. С тех пор страна находится в состоянии кризиса, прежде всего в сфере безопасности и социально-экономического развития.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Malidə yaraqlılar üç ayda bir kəndin 100-ə yaxın sakinini öldürüblər

Самое читаемое

Узра Зея: Мир между Азербайджаном и Арменией важен для развития Южного Кавказа
Узра Зея: Мир между Азербайджаном и Арменией важен для развития Южного Кавказа
18 июля 2024 г. 11:54
Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент
Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент
18 июля 2024 г. 11:59
Новак: В рамках Север-Юг между Астара и Решт будет построена железная дорога
Новак: В рамках "Север-Юг" между Астара и Решт будет построена железная дорога
17 июля 2024 г. 09:33
Представитель армии США будет работать в Минобороны Армении
Представитель армии США будет работать в Минобороны Армении
18 июля 2024 г. 10:57
Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре
Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре
20 июля 2024 г. 14:12
Первый рейс танкера Зангилан состоялся в туркменский порт Аладжа
Первый рейс танкера "Зангилан" состоялся в туркменский порт Аладжа
17 июля 2024 г. 10:49
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
19 июля 2024 г. 21:06
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
17 июля 2024 г. 12:58
Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции
Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции
20 июля 2024 г. 19:48
В России на водоемах за сутки погибли 29 человек
В России на водоемах за сутки погибли 29 человек
18 июля 2024 г. 09:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi