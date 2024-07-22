В Мали боевики за три месяца убили около 100 жителей одной деревни

В Мали группа вооруженных боевиков убила 26 мирных жителей во время нападения на деревню в районе Банкасс, расположенном в регионе Мопти в центральной части страны.
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По информации, террористы атаковали сельских жителей, когда они работали в поле. После известия о нападении боевиков в деревню прибыли подразделения правительственной армии, однако об обнаружении нападавших не сообщается.
Ранее эту деревню в районе Банкасс уже атаковали террористы. Около 40 человек они убили в начале июля, и более 20 - в конце мая.
Вооруженный конфликт между властями Мали и группировками экстремистов и сепаратистов начался в 2012 году. С тех пор страна находится в состоянии кризиса, прежде всего в сфере безопасности и социально-экономического развития.