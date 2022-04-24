В Мали боевики убили шестерых военнослужащих

По меньшей мере шестеро военнослужащих Мали убиты в воскресенье при нападении боевиков на армейский лагерь в районе города Севаре в центральной части страны.

По меньшей мере шестеро военнослужащих Мали убиты в воскресенье при нападении боевиков на армейский лагерь в районе города Севаре в центральной части страны.

Как передает Report, об этом сообщил Генеральный штаб малийской армии.

"Правительственные силы отразили террористические атаки на три армейских лагеря: в Севаре, Бафо и Нионо, - говорится в коммюнике, опубликованном на портале Вооруженных сил Мали. - В лагере в Севаре убиты шестеро военнослужащих, еще 15 ранены. При этом уничтожены 11 боевиков. В лагере Бафо один военнослужащий ранен и нанесены небольшие повреждения вертолету, в лагере Нионо четверо военнослужащих ранены".

Нападения совершены в регионе Мопти, где действуют радикальные террористические группировки.