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В Мали боевики убили шестерых военнослужащих

В Мали боевики убили шестерых военнослужащих По меньшей мере шестеро военнослужащих Мали убиты в воскресенье при нападении боевиков на армейский лагерь в районе города Севаре в центральной части страны.
Другие страны
24 апреля 2022 г. 18:52
В Мали боевики убили шестерых военнослужащих

По меньшей мере шестеро военнослужащих Мали убиты в воскресенье при нападении боевиков на армейский лагерь в районе города Севаре в центральной части страны.

Как передает Report, об этом сообщил Генеральный штаб малийской армии.

"Правительственные силы отразили террористические атаки на три армейских лагеря: в Севаре, Бафо и Нионо, - говорится в коммюнике, опубликованном на портале Вооруженных сил Мали. - В лагере в Севаре убиты шестеро военнослужащих, еще 15 ранены. При этом уничтожены 11 боевиков. В лагере Бафо один военнослужащий ранен и нанесены небольшие повреждения вертолету, в лагере Нионо четверо военнослужащих ранены".

Нападения совершены в регионе Мопти, где действуют радикальные террористические группировки.

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Версия на азербайджанском языке Malidə silahlılar hökumət düşərgəsinə hücum edib, ölənlər var

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