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В Мали автобус подорвался на мине, есть погибшие и раненые

В Мали автобус подорвался на мине, есть погибшие и раненые По меньшей мере шесть человек погибли в центральной части Мали, когда автобус, в котором они находились, подорвался на заложенной на дороге самодельной мине.
Другие страны
21 марта 2022 г. 08:19
В Мали автобус подорвался на мине, есть погибшие и раненые

По меньшей мере шесть человек погибли в центральной части Мали, когда автобус, в котором они находились, подорвался на заложенной на дороге самодельной мине.

Как передает Report, об этом сообщило "Анадолу" со ссылкой на представителя транспортной компании, которой принадлежал данный автобус, Маду Кулибали.

По его словам, взрыв произошел на дороге между населенными пунктами Конна и Севаре. Погибли шесть человек, еще восемь получили ранения.

Пока никто еще не взял ответственность за совершенный террористический акт.

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Версия на азербайджанском языке Malidə terror aktı törədilib, ölən və xəsarət alanlar var

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