​В Мали атакован гражданский конвой миссии ООН

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Вооруженные люди атаковали в понедельник гражданский конвой многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали на севере страны, в 30 км от города Гао.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, жертвой атаки стал шофер автомобиля, принадлежащего миссии.

Информацию о нападении подтвердили и военнослужащие армии Мали. В МИНУСМА выразили "резкое возмущение преступлением, направленным против невинных гражданских лиц".

Ситуация на севере Мали, по мнению наблюдателей, остается напряженной.