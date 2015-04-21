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    ​В Мали атакован гражданский конвой миссии ООН

    Жертвой атаки стал шофер автомобиля, принадлежащего миссии

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Вооруженные люди атаковали в понедельник гражданский конвой многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали на севере страны, в 30 км от города Гао.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, жертвой атаки стал шофер автомобиля, принадлежащего миссии.

    Информацию о нападении подтвердили и военнослужащие армии Мали. В МИНУСМА выразили "резкое возмущение преступлением, направленным против невинных гражданских лиц".

    Ситуация на севере Мали, по мнению наблюдателей, остается напряженной. 

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