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В Мали арестовали президента и премьер-министра

В Мали арестовали президента и премьер-министра Военнослужащие в Мали арестовали временного президента и премьер-министра страны и перевезли их на армейскую базу близ столицы Бамако
Другие страны
25 мая 2021 г. 01:22
В Мали арестовали президента и премьер-министра

Военнослужащие в Мали арестовали временного президента и премьер-министра страны и перевезли их на армейскую базу близ столицы Бамако.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в стране было сформировано новое правительство.

"Военнослужащие в Мали арестовали временного президента и премьер-министра страны, и перевезли их на военную базу Кати близ столицы. Президентская гвардия отказалась защитить президента, позволив военным увезти его. Временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктару Уану арестовали военнослужащие, лояльные вице-президенту Мали полковнику Ассими Гота через час после объявления о формировании второго переходного правительства в стране", - рассказал источник.

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