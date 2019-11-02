В Мали 15 солдат правительственной армии убиты в ходе нападения боевиков

По меньшей мере 15 военнослужащих правительственной армии Мали убиты в ходе нападения боевиков на позиции войск на севере страны.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом, как передает агентство Reuters, сообщил представитель вооруженных сил Мали Диарран Коне.

"По предварительным данным, убито 15 военнослужащих вооруженных сил Мали, еще несколько ранены. Повреждена техника", - отметил он, добавив, что на место инцидента выслано подкрепление.

Агентство France Presse со своей стороны сообщает, что нападение боевиков на позиции малийской армии произошло в районе Инделиман (регион Менака).