В Малайзии зафиксировали 10 новых случаев заражения коронавирусом

Власти Малайзии сообщили о 10 новых случаях передачи коронавируса внутри страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в субботу заявлении генерального директора Минздрава Хишамы Абдулы.

"Общее число инфицированных в стране достигло 93 человек", - указывается в сообщении. Как отмечается при этом, были взяты анализы "у более чем 430 человек, которые имели контакты с заболевшими, все показали отрицательный результат".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане.