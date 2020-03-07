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В Малайзии зафиксировали 10 новых случаев заражения коронавирусом

В Малайзии зафиксировали 10 новых случаев заражения коронавирусом

Власти Малайзии сообщили о 10 новых случаях передачи коронавируса внутри страны. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в субботу заявлении генерального директора Минздрава Хишамы Абдулы.

"Общее число инфицированных в стране достигло 93 человек", - указывается в сообщении. Как отмечается при этом, были взяты анализы "у более чем 430 человек, которые имели контакты с заболевшими, все показали отрицательный результат".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане.

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