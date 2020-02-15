В Малайзии число заразившихся коронавирусом превысило 20

Еще два случая заражения коронавирусом COVID-19 было выявлено в Малайзии, общее число заболевших достигло 21.

Как передает Report, об этом сообщает местное агентство Bernama cо ссылкой на главу минздрава.

Министр здравоохранения Малайзии Ахмад Дзулкефли отметил, что заразились два уроженца Китая – мужчина и женщина. Двадцатым по счету заболевшим оказался 27-летний бизнесмен из китайского города Гуанчжоу. Накануне медики выявили у него симптомы заболевания, после чего поместили его в больничную палату на карантин. Результаты анализов подтвердили у него заражение коронавирусом.

По последним данным, число жертв вируса в Китае составляет 1 523 человека, выздоровели свыше 8 тыс., инфицированы свыше 66,4 тыс.