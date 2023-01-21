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В Малави выявили пятый случай полиомиелита

В Малави выявили пятый случай полиомиелита Число инфицированных полиомиелитом в Малави с начала нынешней вспышки этого заболевания в африканской стране почти год назад увеличилось до пяти.
Другие страны
21 января 2023 г. 19:28
В Малави выявили пятый случай полиомиелита

Число инфицированных полиомиелитом в Малави с начала нынешней вспышки этого заболевания в африканской стране почти год назад увеличилось до пяти.

Как передает Report со ссылкой на Xinhua, об этом сообщил глава департамента здравоохранения Южной области Малави Гифт Кавалазира.

"Заболевшая - 14-летняя девочка, которая была доставлена в больницу в тяжелейшем состоянии, - приводит в субботу его слова агентство. - Однако особых оснований для беспокойства нет, так как в течение прошлого года нам удалось вакцинировать от полиомиелита около 3 млн детей".

Вспышка полиомиелита началась в Малави в феврале 2022 года. Вслед за этим инфицированный полиомиелитом был выявлен в соседнем Мозамбике. Власти стран на юге Африки совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) предприняли серию шагов с тем, чтобы не допустить распространения заболевания в регионе. С лета в Замбии, Зимбабве, Малави, Мозамбике, Танзании проводится вакцинация от полиомиелита детей в возрасте до пяти лет.

В августе 2020 года ВОЗ объявила Африку полностью свободной от полиомиелита. Однако в 2021 году вспышка этого заболевания произошла в Уганде, а сейчас - на юге континента. Власти соответствующих стран и международные организации принимают экстренные меры с тем, чтобы не допустить распространения в Африке этого опасного заболевания.

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