В Малави объявили траур в связи с гибелью вице-президента

Президент Малави Лазарус Чаквера объявил 12 июня днем национального траура в связи с гибелью при крушении самолета вице-президента Саулоса Чилимы.
Как передает
Малавийский лидер отметил, что распоряжения относительно траурных мероприятий будут оглашены позднее.
По данным издания, спецрейс доставит тело вице-президента в Лилонгве.
Напомним, что самолет, в котором находился Чилима и девять человек, 10 июня потерпел крушение в районе Бомбо в условиях сильного тумана. Обломки самолета и останки тел погибших спасатели обнаружили 11 июня в лесном районе Чикангва.