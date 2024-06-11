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В Малави объявили траур в связи с гибелью вице-президента

В Малави объявили траур в связи с гибелью вице-президента Президент Малави Лазарус Чаквера объявил 12 июня днем национального траура в связи с гибелью при крушении самолета вице-президента Саулоса Чилимы.
Другие страны
11 июня 2024 г. 21:41
В Малави объявили траур в связи с гибелью вице-президента

Президент Малави Лазарус Чаквера объявил 12 июня днем национального траура в связи с гибелью при крушении самолета вице-президента Саулоса Чилимы.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Nation.

Малавийский лидер отметил, что распоряжения относительно траурных мероприятий будут оглашены позднее.

По данным издания, спецрейс доставит тело вице-президента в Лилонгве.

Напомним, что самолет, в котором находился Чилима и девять человек, 10 июня потерпел крушение в районе Бомбо в условиях сильного тумана. Обломки самолета и останки тел погибших спасатели обнаружили 11 июня в лесном районе Чикангва.

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